«Краснодар» оказался сильнее «Факела» в матче Кубка России

Дата публикации: 01-09-2026 23:54

«Краснодар» одержал победу над «Факелом» в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча состоялась на стадионе «Факел» в Воронеже, а главным арбитром назначили Игоря Капленкова.

Команды обменялись забитыми мячами во втором тайме. Хозяева вышли вперёд на 59-й минуте — полузащитник «Факела» Антон Ковалёв отправил мяч в ворота соперника. Однако удержать преимущество воронежцам не удалось. Уже спустя минуту хавбек «Краснодара» Магомед Оздоев восстановил равновесие.

До конца основного времени счёт больше не изменился — 1:1. Поэтому победителя пришлось определять в серии пенальти. Здесь удача оказалась на стороне «Краснодара»: гости выиграли послематчевые удары со счётом 4:3 и записали в свой актив ещё два очка.

После трёх туров «Краснодар» продолжает лидировать в группе B. Чемпион России набрал семь очков. Вторую позицию занимает «Ахмат», у которого четыре балла. Третьим идёт московское «Динамо» с тремя очками.

«Факел» пока замыкает турнирную таблицу квартета. Воронежская команда после трёх матчей имеет одно очко.