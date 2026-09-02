«Ростов» уверенно обыграл ЦСКА и выиграл все три матча Кубка России

Дата публикации: 02-09-2026 00:03

«Ростов» одержал третью победу подряд в групповом этапе Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В матче 3-го тура команда из Ростова-на-Дону на своем поле взяла верх над ЦСКА со счётом 2:0. Встреча состоялась 1 сентября на стадионе «Ростов Арена».

Первый тайм прошёл без забитых мячей. Команды не смогли воспользоваться своими моментами, поэтому перед перерывом на табло сохранялись нули. При этом ЦСКА ещё в начале встречи потерял Милана Гайича: защитник получил повреждение и был вынужден покинуть поле уже на 10-й минуте.

После перерыва хозяева постепенно усилили давление и в концовке добились своего. Счёт был открыт на 75-й минуте — отличился нападающий «Ростова» Имран Азнауров. Его гол стал переломным эпизодом встречи и заставил ЦСКА идти вперёд в поисках возможности отыграться.

Однако армейцы не только не сумели сравнять счёт, но и пропустили второй мяч. На 85-й минуте защитник ростовчан Данила Прохин воспользовался атакой своей команды и отправил мяч в сетку ворот ЦСКА. После этого изменить результат гости уже не смогли.

Таким образом, «Ростов» набрал девять очков после трёх туров и единолично занимает первое место в группе D. Команда выиграла все свои матчи в рамках текущего розыгрыша Кубка России и при этом пока не пропустила ни одного мяча. «Акрон» идёт вторым с пятью очками. ЦСКА после поражения сохранил третью позицию, имея два очка, столько же у занимающего четвёртое место «Локомотива».

Для ЦСКА это поражение стало очередной неудачей в противостоянии с «Ростовом». Как отмечает «Чемпионат», армейцы не побеждали донскую команду в основное время уже в семи предыдущих очных встречах.

Действующим обладателем Кубка России остаётся московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые встречались с «Краснодаром». Основное время завершилось ничьей 1:1, а в серии пенальти сильнее оказался «Спартак» — 4:3.