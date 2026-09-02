«Манчестер Сити» усилил атаку трансфером Ндиайе из «Эвертона»

Дата публикации: 02-09-2026 00:00

«Манчестер Сити» официально завершил переход нападающего сборной Сенегала Илимана Ндиайе из «Эвертона». О трансфере 26-летнего футболиста клуб сообщил на своём официальном сайте. Соглашение между сторонами рассчитано до 2031 года.

Переезд Ндиайе в Манчестер стал одним из заметных переходов в заключительный день трансферного окна. По данным Sky Sports, сумма сделки может достигнуть £ 65 млн с учётом предусмотренных бонусов. Ранее сообщалось, что в структуре выплаты заложено £ 60 млн гарантированной суммы и ещё £ 5 млн в качестве дополнительных выплат. В пересчёте это около € 76 млн.

Для Ндиайе переход означает возвращение в число претендентов на самые высокие места в английском футболе. Футболист выступал за «Эвертон» с лета 2024 года и за это время успел провести 74 встречи во всех турнирах. В этих матчах сенегальский форвард забил 17 мячей и четыре раза ассистировал партнёрам.

До начала английского этапа карьеры Ндиайе также выступал за другие клубы, однако именно период в «Эвертоне» позволил ему закрепиться на уровне Премьер-лиги и привлечь внимание более статусных команд.

На международном уровне новый игрок «Манчестер Сити» представляет Сенегал. За национальную команду Ндиайе провёл 43 матча, записав на свой счёт пять голов и восемь результативных передач.

По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 55 млн. Таким образом, потенциальная стоимость сделки с учётом бонусов заметно превышает оценку портала.

Ндиайе теперь продолжит карьеру в «Манчестер Сити», где его контракт рассчитан сразу на пять лет — до 2031 года.