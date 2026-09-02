Дортмундская «Боруссия» не оставила шансов ХЕБК в Кубке Германии

Дата публикации: 02-09-2026 00:10

Дортмундская «Боруссия» уверенно преодолела первый раунд Кубка Германии сезона-2026/2027. В матче с ХЕБК Гамбург команда из Дортмунда добилась крупной победы со счётом 5:0. Встреча прошла на «Фолькспаркштадионе» в Гамбурге.

Хозяева достаточно долго сохраняли свои ворота в неприкосновенности, однако ближе к середине первого тайма оборона ХЕБК не выдержала давления. На 34-й минуте счёт изменился после автогола Янека Вреде. Защитник хозяев неудачно сыграл в собственной штрафной, после чего мяч оказался в воротах.

Дортмундцам понадобилось всего две минуты, чтобы развить успех. На 36-й минуте отличился Даниэль Свенссон, который увеличил разрыв до двух мячей. После этого преимущество «Боруссии» стало ещё более ощутимым.

В концовке первой половины встречи главным действующим лицом стал Самуэле Инасио. Полузащитник «шмелей» сначала забил на 41-й минуте, а уже в компенсированное время первого тайма вновь поразил ворота ХЕБК. Благодаря дублю Инасио к перерыву дортмундская команда вела уже 4:0.

После возобновления игры «Боруссия» продолжила контролировать ход встречи. Пятый мяч в ворота представителей Гамбурга был забит на 59-й минуте. Нападающий Фабиу Силва воспользовался моментом и довёл преимущество своей команды до пяти голов.

Оставшееся время матча не принесло новых результативных действий. «Боруссия» спокойно довела игру до финального свистка и обеспечила себе место во втором раунде Кубка Германии. ХЕБК, выступающий на пятом уровне немецкого футбола, при этом не смог создать сенсацию в противостоянии с одним из сильнейших клубов страны.

Для ХЕБК этот матч стал особенным событием: встречу на «Фолькспаркштадионе» посетили 45 917 зрителей. Это новый рекорд посещаемости для матча Кубка Германии с участием команды пятого дивизиона.

Действующим обладателем Кубка Германии является «Бавария». В финале предыдущего розыгрыша мюнхенский клуб уверенно обыграл «Штутгарт» со счётом 3:0.