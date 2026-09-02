«Депортиво» арендовал 22-летнего полузащитника «Барселоны» Касадо

Дата публикации: 02-09-2026 16:37

«Барселона» определилась с будущим 22-летнего Марка Касадо. Полузащитник каталонской команды следующий сезон проведёт в «Депортиво» из Ла-Коруньи. О соглашении между клубами «Барселона» объявила на официальном сайте.

Речь идёт об аренде сроком на один год. При этом «Депортиво» получил возможность выкупить права на испанского футболиста по окончании арендного соглашения. Сумма опции выкупа установлена на отметке € 30 млн.

Касадо является воспитанником академии «Барселоны». В основной команде каталонцев он получил возможность регулярно выходить на поле и в минувшем сезоне-2025/2026 принял участие в 34 матчах во всех турнирах. Результативными действиями испанец отметился один раз, записав на свой счёт одну результативную передачу.

В текущем сезоне полузащитник пока не провёл ни одной встречи за сине-гранатовых. В итоге стороны остановились на варианте с арендой, который позволит Касадо получить игровую практику в другой команде. По информации AS, интерес к футболисту проявляли несколько клубов, однако в итоге он продолжит карьеру именно в «Депортиво».

При этом контракт Касадо с «Барселоной» не прекращён. Действующее соглашение между игроком и каталонским клубом рассчитано до лета 2028 года. Таким образом, после завершения арендного периода футболист должен вернуться в расположение «Барселоны», если «Депортиво» не воспользуется предусмотренной договорённостью возможностью выкупа.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего испанца в настоящее время оценивается в € 18 млн. Потенциальная сумма выкупа, прописанная в соглашении между клубами, соответственно, на € 12 млн выше текущей оценки портала.

Для «Депортиво» переход Касадо стал одним из заметных приобретений на финише трансферного окна. Клуб рассчитывает на полузащитника в новом сезоне, тогда как сам футболист получает возможность регулярно выходить на поле и продолжать карьеру вне «Барселоны».