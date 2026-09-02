Дани Себальос вернулся в «Бетис» после девяти лет в «Реале»

Дата публикации: 02-09-2026 16:39

Даниель Себальос снова стал игроком «Бетиса». 30-летний полузащитник вернулся в клуб из Севильи после девяти лет, проведённых в мадридском «Реале». В новую команду испанец перебрался в статусе свободного агента и заключил соглашение, рассчитанное до лета 2029 года.

Для Себальоса это возвращение в хорошо знакомую обстановку. Хавбек прошёл академию «Бетиса», а в 2014 году дебютировал за основную команду севильцев. За зелёно-белых футболист выступал до 2017 года, после чего перебрался в «Реал». В составе «Бетиса» Себальос успел стать победителем Сегунды.

В Мадриде испанский полузащитник провёл значительно более продолжительный отрезок карьеры. Его период в «Реале» продолжался с 2017 по 2026 год. За это время Себальос сыграл 215 матчей за столичный клуб и собрал внушительную коллекцию из 16 командных трофеев.

Вместе с «лос бланкос» футболист трижды становился победителем Лиги чемпионов и трижды выигрывал клубный чемпионат мира. Также на его счету два Суперкубка УЕФА, два чемпионства Испании, один Кубок Испании и три Суперкубка страны. Ещё один трофей Себальос завоевал в Межконтинентальном кубке ФИФА.

Часть карьеры испанец провёл в английской Премьер-лиге. Себальос выступал за «Арсенал» на правах аренды и помог лондонскому клубу завоевать Кубок Англии и Суперкубок Англии.

На международном уровне полузащитник провёл 13 матчей за основную сборную Испании. Его период выступлений за национальную команду пришёлся на 2018–2023 годы. За это время Себальос забил один мяч и отдал две результативные передачи.

При этом в главной сборной Испании хавбек так и не выиграл ни одного трофея. Главные международные успехи Себальоса связаны с юношескими командами. В 2015 году он стал чемпионом Европы вместе со сборной Испании U19, а в 2019-м выиграл аналогичный турнир уже в составе команды U21.

Теперь Себальос возвращается в «Бетис» в 30-летнем возрасте. Контракт с севильским клубом рассчитан до лета 2029 года, а переход состоялся без выплаты трансферной компенсации.