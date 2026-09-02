Джику признался, что сомневался перед переходом в «Спартак»: «Мало что знал о России»

Дата публикации: 02-09-2026 16:41

Защитник московского «Спартака» Александер Джику рассказал о своём первом годе в составе красно-белых. В ближайшие дни исполнится год с момента перехода 31-летнего футболиста в столичный клуб. По словам ганского защитника, начало нового этапа карьеры получилось непростым, однако сейчас он полностью доволен своим решением.

Джику признался, что перед переездом в Россию у него были определённые сомнения. Футболист практически не был знаком с местным чемпионатом и не до конца представлял, чего ожидать от жизни и футбола в стране. При этом адаптация в итоге прошла успешно.

«Прежде всего очень рад, что принял тогда это решение. Потому что, признаюсь, некоторые сомнения были. Мало что знал о России и о чемпионате, волновался. Но в итоге я очень доволен. Моей семье здесь хорошо», — сказал Джику пресс-службе «Спартака».

Отдельно защитник отметил статус московского клуба и отношение болельщиков. По словам футболиста, он гордится возможностью выступать за одну из самых известных команд России. Перед переходом ему на важность «Спартака» указывали спортивный директор Фрэнсис Кахигао и тогдашний главный тренер Деян Станкович.

Первый сезон в новой команде Джику считает периодом адаптации. Ему потребовалось время, чтобы привыкнуть к особенностям российского футбола, оценить уровень соперников и интенсивность матчей. Сейчас, по словам защитника, многие процессы уже не вызывают прежних сложностей.

«Первый год был сложным. Естественно, как и любому футболисту, мне нужно было познакомиться с чемпионатом, понять уровень соперников, оценить интенсивность игры в целом. Это обычный процесс адаптации. Сейчас мне, конечно, уже проще», — отметил Джику.

При этом главной задачей на нынешнем этапе сезона защитник назвал чемпионство России. «Спартак» уже завоевал Кубок России, и этот успех, по мнению футболиста, должен придать команде дополнительную уверенность.

«Наша цель сейчас — выиграть чемпионат. Думаю, с тем уровнем игры, который мы показываем, и с нашими прекрасными болельщиками это вполне возможно. Кубок России мы уже взяли. Такие большие победы придают дополнительную мотивацию», — добавил Джику.