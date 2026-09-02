Балотелли сравнил своё детство с современным и объяснил упадок итальянского футбола

Дата публикации: 02-09-2026 16:43

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Италии Марио Балотелли поделился своим взглядом на проблемы итальянского футбола. По мнению 36-летнего форварда, одна из главных причин заключается в том, что современные дети практически перестали проводить свободное время с мячом на улице.

Балотелли вспомнил собственное детство и отметил, что футбол занимал значительную часть его повседневной жизни. По словам форварда, он мог часами играть во дворе и уходил домой только тогда, когда становилось настолько темно, что продолжать игру было уже невозможно. При этом родители, как признался футболист, далеко не всегда были довольны таким времяпрепровождением.

Сейчас ситуация, по мнению Балотелли, изменилась. Футболист рассказал, что во время прогулок по Брешии обращает внимание на пустующие площадки в парках, которые раньше могли быть заполнены детьми.

«Проблемы очень простые. Предпочитаю давать практические, а не технические объяснения. Когда мы были маленькими, то часами играли в футбол», — сказал Балотелли в интервью The Guardian.

Отдельно бывший игрок «Интера», «Милана» и «Манчестер Сити» отметил влияние современных технологий. Телефоны, компьютеры и игровые приставки, считает нападающий, изменили привычки детей и отодвинули футбол на второй план.

При этом Балотелли связывает происходящее не только с гаджетами, но и с изменением отношения родителей к занятиям спортом. Он обратил внимание на то, что сегодня ребёнок может тренироваться всего два часа раз в три дня, тогда как раньше дети самостоятельно проводили на футбольных площадках гораздо больше времени.

По мнению итальянца, именно дворовые игры помогают будущим футболистам развивать навыки. Там дети постоянно соревнуются друг с другом, пробуют новые финты и играют против более взрослых соперников. Балотелли считает, что такой опыт невозможно полностью заменить организованными тренировками.

Форвард также провёл показательное сравнение с Роналдо и Роналдиньо. Современные дети, по его словам, могут считать себя Роналдиньо, просто просматривая ролики с его игрой. Сам Балотелли в детстве представлял себя Роналдо, поскольку пытался повторять увиденные у бразильца финты во дворе.

«Это совершенно другое», — отметил итальянский нападающий.

С января Балотелли выступает за «Аль-Иттифак» из ОАЭ. Ранее за свою карьеру он также играл за «Дженоа», «Монцу», «Брешию», «Марсель», «Ниццу», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Милан» и «Интер».