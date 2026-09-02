«Челси» обвинил «Монако» в непрофессионализме после срыва сделки на € 55 млн

Дата публикации: 02-09-2026 16:44

Руководство «Челси» крайне недовольно действиями «Монако», из-за которых не состоялся переход полузащитника Ламина Камара в лондонский клуб. Как сообщает BBC, представители английской команды считают произошедшее проявлением непрофессионализма со стороны французского клуба.

Сделка по 22-летнему сенегальскому хавбеку сорвалась во вторник, 1 сентября, когда трансферное окно уже подходило к завершению. «Челси» рассчитывал оформить переход Камара за € 55 млн, однако «Монако» неожиданно изменил свою позицию и в последний момент отказался отпускать футболиста.

Ситуацию в лондонском клубе рассматривают особенно болезненно из-за другого трансфера. По информации BBC, у «Челси» сохранялась возможность в заключительный день окна отменить переход Энцо Фернандеса в «Манчестер Сити». Тем не менее руководство «синих» решило выполнить ранее достигнутые договорённости и не стало отзывать аргентинского полузащитника.

В результате лондонская команда осталась без одного из игроков, которого рассчитывала получить для усиления полузащиты. В «Челси» полагают, что оказались в крайне неприятной ситуации именно из-за решения «Монако», принятого практически в последний момент.

Камара выступает за монегасков и имеет действующий контракт с клубом до лета 2029 года. В прошлом сезоне-2025/2026 сенегалец провёл 31 матч во всех турнирах. За это время полузащитник забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

Несмотря на относительно молодой возраст, Камара уже привлёк внимание нескольких европейских клубов. «Челси» рассматривал его как игрока, способного усилить команду в центре поля, однако договориться о завершении сделки в установленный срок сторонам не удалось.

Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 40 млн. Предложенная «Челси» сумма в € 55 млн, таким образом, была выше оценки портала на € 15 млн.

В итоге Камара остался в «Монако», а «Челси» пришлось завершать трансферное окно без запланированного приобретения. При этом лондонский клуб, как утверждает BBC, особенно возмущён тем, что отказ от сделки произошёл уже после того, как команда выполнила свою часть договорённостей по другим кадровым решениям.