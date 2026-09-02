«Манчестер Сити» представил Фернандеса и рассказал о его главных качествах

Дата публикации: 02-09-2026 16:46

Технический директор «Манчестер Сити» Угу Виана прокомментировал переход полузащитника Энцо Фернандеса из «Челси». Английский клуб рассчитывает, что аргентинский футболист поможет команде на новом этапе карьеры и станет усилением центральной линии.

По словам Вианы, одним из главных достоинств 25-летнего хавбека является универсальность. Представитель «Манчестер Сити» отметил, что Фернандес способен выполнять разные задачи на поле и адаптироваться к различным игровым моделям.

«Он универсальный полузащитник: технически одарённый, трудолюбивый, цепкий и умеет забивать голы. Он способен эффективно действовать в разных стилях футбола», — сказал Виана официальному сайту «Манчестер Сити».

Технический директор манчестерского клуба также обратил внимание на то, что аргентинец одинаково уверенно чувствует себя при разных сценариях матча. Фернандес способен участвовать в длительном контроле мяча, а также приносить пользу команде при переходах из обороны в атаку.

«Ему комфортно играть с контролем мяча, но при этом он также отлично чувствует себя в быстрых контратаках», — отметил Виана.

Отдельно в «Манчестер Сити» оценили опыт футболиста на международном уровне. Несмотря на то что Фернандесу только 25 лет, он уже успел сыграть в двух финалах чемпионата мира. Кроме того, полузащитник завоевал значимые трофеи в нескольких странах.

Виана считает, что подобный послужной список характеризует не только игровые способности аргентинца, но и его отношение к футболу. По мнению технического директора, опыт выступлений на крупнейших турнирах демонстрирует высокий уровень профессионализма и психологической готовности Фернандеса.

«То, что в свои 25 лет он уже сыграл в двух финалах чемпионата мира и выиграл крупные трофеи в нескольких странах, говорит само за себя. Это многое рассказывает о его менталитете, профессионализме и технических качествах», — добавил представитель «Манчестер Сити».

В клубе довольны завершением сделки и рассчитывают увидеть нового полузащитника в составе уже в ближайшее время. Фернандес подписал с «Манчестер Сити» контракт сроком на пять лет.

«Мы очень рады его подписанию и уверены, что он сделает нашу команду сильнее. Все в «Манчестер Сити» тепло приветствуют Энцо и желают ему удачи на новом этапе карьеры. Мы с нетерпением ждём возможности увидеть его в небесно-голубой форме уже совсем скоро», — заключил Виана.