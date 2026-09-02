Адарабиойо сменил «Челси» на «Тоттенхэм»: защитник высказался о переходе

Дата публикации: 02-09-2026 16:48

«Тоттенхэм Хотспур» объявил о подписании английского центрального защитника Тосина Адарабиойо. 28-летний футболист перебрался в лондонскую команду из «Челси». О завершении сделки сообщил официальный сайт «Тоттенхэма».

В клубе отметили опыт нового игрока, который уже хорошо знаком с уровнем английской Премьер-лиги. В «Тоттенхэме» рассчитывают, что Адарабиойо поможет команде на этом этапе сезона и усилит конкуренцию в центре обороны.

«Мы рады объявить о подписании контракта с Тосином Адарабиойо. 28-летний центральный защитник переходит к нам из «Челси» и привносит с собой богатый опыт выступлений в Премьер-лиге», — говорится в заявлении «Тоттенхэма».

Сам футболист также прокомментировал переход и рассказал, почему решил продолжить карьеру именно в новой команде. По словам Адарабиойо, важную роль сыграл разговор с главным тренером. Защитник отметил, что ему близок предлагаемый специалистом стиль игры и подход к футболу.

Адарабиойо подчеркнул, что новый наставник хочет видеть команду смелой на поле. Именно такой футбол, по словам англичанина, соответствует его собственным представлениям о том, как необходимо действовать.

«Я нахожусь на важном этапе своей карьеры, и, поговорив с главным тренером и зная, какой футбол он хочет видеть, я думаю, что это очень удачное совпадение. Он хочет, чтобы команда играла смело, и это то, к чему я всегда стремлюсь», — заявил защитник.

Новый игрок «Тоттенхэма» также обозначил личные цели после переезда. Адарабиойо намерен помочь лондонскому клубу добиться максимально возможного результата и считает, что для этого футболисты должны сохранять необходимый настрой не только во время официальных матчей, но и в повседневной работе.

«Хочу добиться наилучших результатов, максимально приблизить эту команду и этот клуб к тому, чего мы заслуживаем. Это нужно делать каждый день, особенно на тренировках, и я буду привносить этот настрой в клуб», — добавил Адарабиойо.

Таким образом, Адарабиойо продолжит карьеру в другой лондонской команде после периода в «Челси». Теперь перед 28-летним защитником стоит задача закрепиться в составе «Тоттенхэма» и помочь клубу в борьбе за поставленные на сезон цели.