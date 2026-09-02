Мэйтленд-Найлс сменил «Лион» на «Эвертон» в последний день трансферного окна

Дата публикации: 02-09-2026 16:50

«Эвертон» объявил о переходе защитника Эйнсли Мэйтленд-Найлса из французского «Лиона». Сделка состоялась в последний день летнего трансферного окна. Англичанин перебрался в мерсисайдский клуб на постоянной основе и подписал соглашение сроком на три года — до конца июня 2029 года.

Финансовые условия трансфера 29-летнего футболиста стороны не раскрыли. Мэйтленд-Найлс способен сыграть на позиции правого защитника, а также действовать на других участках поля. В «Эвертоне» рассчитывают использовать его опыт в Премьер-лиге.

Для английского футболиста этот переход стал возвращением в чемпионат страны. Мэйтленд-Найлс является воспитанником академии «Арсенала», за первую команду которого выступал на протяжении нескольких сезонов. Именно в составе лондонского клуба он завоевал один из главных трофеев в своей карьере — Кубок Англии.

После ухода из «Арсенала» защитник продолжил карьеру за пределами Англии. В числе его бывших команд значится итальянская «Рома», вместе с которой Мэйтленд-Найлс выиграл Лигу конференций. Также футболист имеет опыт выступлений за сборную Англии.

«Для Мэйтленд-Найлса — игрока сборной Англии — переход в «Эвертон» означает возвращение в Премьер-лигу для выпускника академии «Арсенала», в числе достижений которого Кубок Англии с «канонирами» и Лига конференций во время пребывания в «Роме», — говорится в сообщении «Эвертона».

Мэйтленд-Найлс стал уже седьмым новичком мерсисайдской команды в летнее трансферное окно. Ранее «Эвертон» оформил переход Мерлина Рёля на постоянной основе после аренды, а также приобрёл Хейдена Хакни, Тайрика Джорджа, Кристиана Нёргора и Бреннана Джонсона. Кроме того, состав «ирисок» пополнил Джек Грилиш, перешедший из «Манчестер Сити» на правах аренды.

Таким образом, руководство «Эвертона» продолжило активно укреплять состав в последний день трансферного периода. Мэйтленд-Найлс получил контракт до июня 2029 года и возможность вновь проявить себя на уровне английской Премьер-лиги.