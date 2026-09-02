Де Дзерби рассказал, чего ждёт от Мудрика после его перехода в «Тоттенхэм»

Дата публикации: 02-09-2026 16:52

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Роберто Де Дзерби прокомментировал переход Михаила Мудрика из «Челси». Украинский полузащитник присоединился к лондонской команде на правах аренды. Для футболиста это стало возвращением к работе с итальянским специалистом, под руководством которого он уже выступал в «Шахтёре».

Де Дзерби и Мудрик вместе работали в донецком клубе в период с 2021 по 2022 год. Именно тогда итальянский тренер получил возможность регулярно наблюдать за развитием украинского игрока и оценить его сильные стороны.

Наставник «Тоттенхэма» считает, что Мудрик способен заметно усилить атакующий потенциал команды. В первую очередь Де Дзерби выделил скорость полузащитника и его способность эффективно действовать в ситуациях один в один.

«Работая с Мишей на ранних этапах его карьеры, я точно знаю, что он может привнести в нашу команду. У него есть качества, позволяющие изменить ход игры благодаря своей скорости и умению действовать один на один, и он — захватывающий атакующий талант», — приводит слова Де Дзерби официальный сайт клуба.

При этом итальянский специалист не намерен ограничиваться предоставлением игрового времени украинцу. Тренер подчеркнул, что будет предъявлять к Мудрику высокие требования и рассчитывает вместе с тренерским штабом создать условия для полноценного раскрытия его возможностей.

«Буду многого требовать от Миши, и наша задача — помочь ему раскрыть свой потенциал. Если мы это сделаем, он сможет стать очень важным игроком для нас», — заявил Де Дзерби.

Переход в «Тоттенхэм» даёт Мудрику возможность начать новый этап карьеры после периода в «Челси». Украинец ранее перебрался в лондонский клуб из «Шахтёра», однако закрепиться в составе команды ему не удалось настолько, насколько ожидалось после трансфера.

Для Де Дзерби нынешняя аренда также имеет особое значение. Итальянский тренер уже знаком с игровыми особенностями Мудрика и работал с ним в период становления футболиста. Теперь специалист получил возможность вновь использовать его сильные стороны, но уже на уровне английской Премьер-лиги.

«Очень рад, что он выбрал именно нас, и с нетерпением жду возможности снова поработать с ним», — добавил Де Дзерби.

В «Тоттенхэме» рассчитывают, что сотрудничество футболиста и тренера поможет Мудрику вернуть стабильность и продемонстрировать тот уровень игры, который он показывал на раннем этапе профессиональной карьеры.