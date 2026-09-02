«Манчестер Юнайтед» хочет сохранить Бруну Фернандеша на длительный срок

Дата публикации: 02-09-2026 16:53

«Манчестер Юнайтед» намерен сохранить в составе капитана команды Бруну Фернандеша и уже сделал португальскому полузащитнику предложение о новом соглашении. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

По информации журналиста, английский клуб рассчитывает продлить сотрудничество с 31-летним футболистом на длительный срок. Новое соглашение может быть рассчитано до 2029 года.

«Манчестер Юнайтед» планирует продлить контракт с Бруну Фернандешем на длительный срок. Ему предложили продление контракта до 2029 года», — написал Скира.

Действующий договор португальца с манчестерским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Если стороны договорятся о новых условиях, Фернандеш останется на «Олд Траффорд» ещё как минимум на два сезона после окончания нынешнего контракта.

Вопрос о будущем полузащитника возникает на фоне его результативного старта в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги. За первые два матча чемпионата Фернандеш успел отличиться трижды и записал на свой счёт одну результативную передачу.

Таким образом, капитан «Манчестер Юнайтед» непосредственно поучаствовал в четырёх голах команды на старте сезона. При этом португалец продолжает оставаться одним из ключевых исполнителей в составе манчестерского клуба.

Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года, когда перебрался в английскую команду из португальского «Спортинга». За время пребывания в Манчестере полузащитник стал одним из лидеров команды и получил капитанскую повязку.

Согласно оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста сборной Португалии сейчас составляет € 35 млн. При этом «Манчестер Юнайтед» хочет связать своё будущее с 31-летним игроком новым долгосрочным соглашением.

На данный момент речь идёт именно о предложении со стороны английского клуба. Информация о том, принял ли Фернандеш новые условия, пока не сообщалась.