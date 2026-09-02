«Челси» установил антирекорд по владению мячом в АПЛ за 23 года

Дата публикации: 02-09-2026 16:56

«Челси» несмотря на победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 4:3 установил сразу несколько негативных статистических достижений. Лондонская команда практически не контролировала мяч и по ряду показателей продемонстрировала худшие результаты за многие годы.

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги футболисты «Челси» владели мячом всего 25,6% игрового времени. По данным OptaJoe, это минимальный показатель команды в одном матче АПЛ как минимум с сезона-2003/2004, когда начался соответствующий статистический учёт.

При этом столь низкое владение не помешало лондонцам забить четыре мяча и завершить встречу в свою пользу. «Брайтон» контролировал игру значительно дольше, однако воспользоваться преимуществом по этому показателю в полной мере не смог.

Не менее показательными оказались цифры, связанные с передачами. За весь матч игроки «Челси» выполнили 146 точных передач. OptaJoe отмечает, что это худший результат клуба в матче Премьер-лиги за всё время доступной статистики, то есть с сезона-2003/2004.

Проблемы с качеством игры в пас также отражает процент точных передач. Лондонская команда завершила встречу с показателем 67%. Для домашнего матча чемпионата Англии это худший результат «Челси» с февраля 2004 года.

Тогда команда играла на своём поле против «Чарльтона». Та встреча завершилась победой «Челси» со счётом 1:0, однако точность передач хозяев составила всего 65,9%. Таким образом, нынешний показатель в матче с «Брайтоном» стал самым низким домашним результатом клуба за более чем два десятилетия, если учитывать доступные данные Opta.

При этом результат встречи оказался противоположным статистической картине по владению и передачам. «Челси» пропустил три мяча, но сумел забить четыре и забрать три очка. Победа позволила лондонцам начать сезон с положительным результатом, несмотря на крайне необычные для клуба показатели по контролю мяча.

Таким образом, матч с «Брайтоном» вошёл в статистическую историю «Челси» сразу по нескольким отрицательным показателям. Команда показала минимальное владение мячом как минимум с сезона-2003/2004, выполнила рекордно малое количество точных передач за время наблюдений Opta и продемонстрировала худшую точность пасов в домашней игре АПЛ с февраля 2004 года.