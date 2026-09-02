«Зенит» встретится с «Трабзонспором» 15 ноября в Санкт-Петербурге

Дата публикации: 02-09-2026 16:57

«Зенит» определился с зарубежным соперником по товарищескому матчу, который состоится в ноябре. Санкт-петербургская команда проведёт международную встречу с турецким «Трабзонспором».

Игра запланирована на 15 ноября и пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало матча назначено на 17:00 мск.

О предстоящей встрече пресс-служба «Зенита» объявила официально. В клубе отметили, что болельщиков ждёт международный футбольный вечер, а перед началом игры на стадионе организуют развлекательную программу для посетителей.

Арена откроет свои двери за два часа до стартового свистка. Для зрителей подготовят активности для всей семьи, а в кафе «Газпром Арены» будет доступно специальное турецкое меню.

Отдельно в «Зените» сообщили, что для посещения матча карта болельщика не потребуется.

Таким образом, 15 ноября петербургская команда получит возможность провести очередной международный матч на домашнем стадионе. Соперником станет «Трабзонспор» с турецкого побережья Чёрного моря.