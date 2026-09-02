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Во Франции задержали подозреваемого в подготовке похищения Мбаппе

Дата публикации: 02-09-2026 16:59

 

Во Франции правоохранительные органы задержали 18-летнего мужчину, которого подозревают в подготовке нападения и похищения форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает The Touchline в социальной сети X со ссылкой на информацию французского издания Le Parisien.

По данным источника, задержанный действовал не один. Следствие установило, что у молодого человека могли быть сообщники. При этом Мбаппе, как утверждается, не был единственной предполагаемой целью злоумышленников — они якобы планировали похитить сразу нескольких известных людей.

Мбаппе продолжает выступать за «Реал» с лета 2024 года. До переезда в Мадрид французский нападающий провёл несколько сезонов в «Пари Сен-Жермен», куда перешёл после выступлений за «Монако». За парижский клуб форвард играл с 2017 по 2024 год.

В составе мадридской команды Мбаппе уже успел завоевать два международных трофея — Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

На уровне сборной Франции нападающий добился главного успеха в карьере в 2018 году. Тогда французская команда выиграла чемпионат мира в России, а Мбаппе стал одним из ключевых игроков победного состава.

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