«Дженоа» готовит возвращение Эль-Шаарави после ухода из «Ромы»

Дата публикации: 02-09-2026 17:01

Бывший футболист «Ромы» и «Милана» Стефан Эль-Шаарави может вернуться в клуб, с которого начиналась его профессиональная карьера. 33-летний итальянский вингер ведёт переговоры с «Дженоа», причём стороны уже находятся на продвинутой стадии обсуждения возможного соглашения.

По информации Джанлуки Ди Марцио, договорённость между футболистом и генуэзским клубом может быть достигнута уже в течение сегодняшнего дня. Эль-Шаарави сейчас имеет статус свободного агента.

Контракт игрока с «Ромой» завершился в июле, после чего стороны не стали продолжать сотрудничество. В минувшем сезоне в составе римлян вингер провёл 28 матчей во всех турнирах. За это время он записал на свой счёт два гола и три результативные передачи.

Возвращение в «Дженоа» станет для Эль-Шаарави особенным вариантом продолжения карьеры. Именно генуэзская команда стала его первым профессиональным клубом. За основной состав «Дженоа» футболист начал выступать в 2008 году и оставался в системе клуба до 2011-го.

В дальнейшем Эль-Шаарави играл за «Милан», «Монако», «Рому» и другие команды, однако теперь у него появилась возможность спустя много лет вновь выйти на поле в форме «Дженоа».