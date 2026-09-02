«Манчестер Юнайтед» может обратиться к Зинченко

Дата публикации: 02-09-2026 17:04

«Манчестер Юнайтед» не смог завершить переговоры с «Барселоной» по трансферу левого защитника Алекса Бальде до закрытия трансферного окна. Теперь английскому клубу приходится искать другие способы решить проблему на этой позиции.

Ситуация для манкунианцев осложнилась очередной травмой Люка Шоу. При этом возможность усилить левый фланг у команды Майкла Каррика всё ещё остаётся — клуб может подписать футболиста, который на данный момент не связан контрактом с другой командой.

Журналист SPORTbible Бен Маккрам выделил трёх свободных агентов, способных усилить «Манчестер Юнайтед». Одним из наиболее подходящих вариантов он считает украинского защитника Александра Зинченко, который пока не определился с новым клубом.

По мнению Маккрама, опыт Зинченко в английском футболе делает его подходящим кандидатом для временного решения проблемы. Украинец за время выступлений за «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ноттингем Форест» провёл 150 матчей в Премьер-лиге.

При этом журналист обратил внимание на состояние здоровья 29-летнего футболиста. В феврале Зинченко получил серьёзное повреждение во время своего домашнего дебюта за нидерландский «Аякс», после чего ему потребовалась операция на колене. Точные сроки возвращения защитника на поле пока неизвестны.

«Если Зинченко сможет вернуться к тренировкам и матчам в ближайшее время, для «Манчестер Юнайтед» это может стать разумным краткосрочным вариантом», — отметил Маккрам.

Помимо украинца, журналист посоветовал руководству «МЮ» рассмотреть кандидатуру Рафаэла Геррейру, способного сыграть на нескольких позициях, а также не исключать возвращение Тирелла Маласии.

В августе сообщалось, что Зинченко поддерживает физическую форму на базе «Арсенала». Последней командой украинца оставался «Аякс», за который он выступал до получения травмы в феврале.