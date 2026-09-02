«Рубин» выбил «Оренбург» в серии пенальти в Кубке России

Дата публикации: 02-09-2026 23:21

«Рубин» одержал победу над «Оренбургом» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Основное время встречи на стадионе «Газовик» завершилось вничью — 1:1, после чего судьба матча решилась в серии пенальти. Казанская команда оказалась точнее — 4:2.

Счёт в Оренбурге был открыт уже на 12-й минуте. Нападающий «Рубина» Жак-Жюльен Сиве воспользовался своим моментом и вывел гостей вперёд. Хозяевам потребовалось время, чтобы отыграться, однако после перерыва «Оренбург» всё же добился своего.

На 54-й минуте Андрей Касаджиков отправил мяч в ворота казанской команды и восстановил равновесие. В оставшееся время соперники не смогли забить второй гол, поэтому победитель определялся в серии одиннадцатиметровых ударов.

В футбольной лотерее удача оказалась на стороне «Рубина». Казанцы реализовали четыре своих удара, тогда как «Оренбург» забил только дважды. В результате команда из Татарстана увезла из Оренбурга победу и два дополнительных очка за выигрыш в серии пенальти.

После трёх туров «Рубин» занимает второе место в группе А, набрав четыре очка. «Оренбург» также имеет четыре балла, но располагается выше казанцев и возглавляет таблицу.

Встречу на стадионе «Газовик» обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока.

Действующим обладателем Кубка России остаётся «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые встретились с «Краснодаром» и завоевали трофей после ничьей 1:1 в основное время и победы в серии пенальти — 4:3.