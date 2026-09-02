«Зенит» уверенно разобрался с махачкалинским «Динамо» в Кубке России

Дата публикации: 02-09-2026 23:24

Санкт-петербургский «Зенит» одержал крупную победу над махачкалинским «Динамо» в рамках 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Петербуржцы получили преимущество уже в начале матча. На 11-й минуте Александр Соболев отправил мяч в ворота соперника, после чего «Зенит» продолжил контролировать ход игры. До перерыва нападающий вновь оказался в центре внимания: на 38-й минуте Соболев забил второй гол и оформил дубль.

После перерыва махачкалинской команде не удалось вернуться в игру. «Зенит» продолжал искать возможности для третьего мяча и в концовке довёл счёт до разгромного. На 85-й минуте отличился Александр Ерохин, установив окончательный результат встречи — 3:0.

Матч прошёл на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Главным арбитром назначили Матвея Заику из Ростова-на-Дону.

Набрав три очка, «Зенит» укрепил свои позиции в группе C. После трёх проведённых матчей в активе петербургского клуба восемь очков, что позволяет ему занимать первое место в турнирной таблице. Махачкалинское «Динамо» пока не смогло добиться победы и с одним баллом располагается на последней строчке.

Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые сыграли с «Краснодаром». Основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти победу со счётом 4:3 одержал «Спартак».