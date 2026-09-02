«Спартак» разгромил «Родину» и вышел в лидеры группы Кубка России

Дата публикации: 02-09-2026 23:26

Московский «Спартак» одержал победу над «Родиной» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча на «Лукойл Арене» завершилась со счётом 3:1 в пользу красно-белых.

Начало встречи сложилось не в пользу хозяев. На 31-й минуте Иван Тимошенко получил возможность пробить с одиннадцатиметровой отметки и уверенно реализовал пенальти, открыв счёт.

«Спартак» ответил практически сразу. Уже на 35-й минуте Роман Зобнин восстановил равенство, отправив мяч в ворота «Родины». До перерыва команды больше не забивали, поэтому на второй тайм соперники вышли при счёте 1:1.

Переломным стал отрезок после часа игры. На 65-й минуте Пабло Солари вывел красно-белых вперёд. Хозяева продолжили атаковать и спустя 13 минут добились ещё одного успеха. Солари вновь оказался точен на 78-й минуте, оформив дубль и установив окончательный результат — 3:1.

Матч состоялся в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Главным арбитром встречи был Михаил Плиско, представляющий Ленинградскую область.

После трёх туров «Спартак» единолично возглавляет группу А. На счету действующего обладателя Кубка России семь очков. «Родина» набрала три балла и занимает четвёртую позицию.

«Спартак» выиграл и предыдущий розыгрыш турнира. В Суперфинале красно-белые встретились с «Краснодаром»: основное время завершилось ничьей 1:1, а в серии пенальти московский клуб оказался сильнее — 4:3.