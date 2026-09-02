«Крылья Советов» взяли верх над «Балтикой» по пенальти и набрали шесть очков

Дата публикации: 02-09-2026 23:28

«Крылья Советов» добились победы над калининградской «Балтикой» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Основное время встречи на «Ростех Арене» завершилось без забитых мячей, а в серии пенальти самарский клуб оказался сильнее — 5:3.

Одним из ключевых эпизодов матча стал момент на 20-й минуте. Защитник «Балтики» Илья Кирш отправил мяч в сетку ворот соперника, однако гол не был засчитан. После просмотра эпизода с помощью VAR судейская бригада отменила взятие ворот.

Оставшееся время основного времени также не принесло голов. Ни одной из команд не удалось реализовать свои моменты, поэтому судьба встречи решалась в серии одиннадцатиметровых ударов.

В футбольной лотерее точнее оказались гости. «Крылья Советов» реализовали пять попыток, тогда как «Балтика» забила трижды. Итоговый счёт серии — 5:3 в пользу самарской команды.

Матч прошёл в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Главным арбитром встречи был Владимир Москалёв из Воронежа.

После трёх туров «Крылья Советов» занимают второе место в группе C, имея в активе шесть очков. «Балтика» располагается на третьей позиции с тремя баллами. Лидирует в квартете петербургский «Зенит», набравший восемь очков. Махачкалинское «Динамо» замыкает таблицу с одним очком.

Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые встретились с «Краснодаром». Основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказался «Спартак» — 4:3.