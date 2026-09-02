«Наполи» объявил о новом контракте с Джованни Ди Лоренцо

Дата публикации: 02-09-2026 23:46

«Наполи» продолжит сотрудничество с капитаном и защитником Джованни Ди Лоренцо. Итальянский клуб официально сообщил о подписании нового соглашения с футболистом. Согласно условиям договора, 31-летний игрок останется в Неаполе до лета 2030 года.

Ди Лоренцо присоединился к «Наполи» в 2019 году после выступлений за «Эмполи». За прошедшие годы защитник стал одним из наиболее опытных игроков команды и получил капитанскую повязку.

За неаполитанский клуб итальянец провёл 307 матчей. На его счету 20 забитых мячей и 42 результативные передачи. Вместе с «Наполи» Ди Лоренцо дважды становился чемпионом Италии. Также в коллекции футболиста есть Кубок Италии и Суперкубок страны.

Профессиональный путь защитник начал в системе «Луккезе» и «Реджины». За «Реджину» Ди Лоренцо успел сыграть и на взрослом уровне. В дальнейшем в его карьере были «Эмполи» и другие клубы, прежде чем футболист получил возможность перейти в одну из ведущих команд итальянского чемпионата.

Теперь сотрудничество капитана с «Наполи» получило продолжение ещё на несколько лет. Новый контракт рассчитан до лета 2030 года, что позволяет клубу сохранить опытного защитника в составе на долгосрочной основе.