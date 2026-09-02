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Мбаппе оказался среди целей группировки, действовавшей во Франции

Дата публикации: 02-09-2026 23:43

 

Килиан Мбаппе оказался среди 26 человек, которых французская преступная группа могла рассматривать в качестве потенциальных жертв. Речь идёт о расследовании серии нападений и предполагаемых похищений состоятельных людей, которые, по версии следствия, готовились с апреля по август 2026 года.

Как пишет Le Parisien, одним из главных фигурантов дела является 18-летний Клеман Л., известный в интернете под псевдонимом Lester Z. Следователи предполагают, что молодой человек мог выполнять роль организатора преступной деятельности.

Расследование началось после нападения на часовщика. В ходе работы по делу правоохранители изъяли два мобильных телефона. Изучение содержимого устройств позволило обнаружить перечень из 26 возможных целей. Помимо состоятельных предпринимателей, в нём фигурировали рэпер и нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе.

При этом следствие пока не располагает данными о том, что группа действительно приступила к реализации плана в отношении французского футболиста. В частности, неизвестно о непосредственной попытке похищения Мбаппе.

Клеман Л. на момент расследования уже находился под стражей по другим уголовным делам. По версии правоохранительных органов, даже находясь в заключении, он продолжал поддерживать связь с предполагаемыми сообщниками и мог координировать их действия.

21 августа Клеману Л. и ещё одному подозреваемому предъявили обвинения в организованном ограблении. Главный фигурант остался под стражей и был помещён в изоляцию. Второго подозреваемого суд решил освободить, установив в отношении него судебный надзор.

Таким образом, имя Мбаппе фигурирует в материалах расследования как одна из потенциальных целей преступной группы. Однако на данный момент подтверждений того, что злоумышленники предпринимали конкретные действия для похищения футболиста, нет.

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