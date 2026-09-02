Все футбольные матчи в Аргентине прервут на 10-й минуте в честь Месси

Дата публикации: 02-09-2026 23:36

Футбольная Аргентина решила необычным образом проводить Лионеля Месси после объявления нападающим о завершении выступлений за национальную команду. В ближайшие выходные матчи во всех турнирах и дивизионах страны будут остановлены на десять минут игрового времени.

Пауза станет частью специальной акции, посвящённой 39-летнему форварду. На 10-й минуте каждой встречи болельщики и участники матчей смогут выразить признательность Месси за его выступления в составе сборной Аргентины. В этот момент будет организована минута овации.

Решение провести акцию приняли на родине футболиста после новости о завершении его международной карьеры. Месси на протяжении многих лет оставался главным символом аргентинской сборной и вместе с командой завоевал целый ряд крупнейших трофеев.

Самым значимым достижением форварда стала победа на чемпионате мира. Кроме того, Месси дважды выигрывал Кубок Америки и становился олимпийским чемпионом.

На индивидуальном уровне достижения аргентинца также выглядят впечатляюще. Восемь раз Месси получал «Золотой мяч», а ещё шесть раз становился обладателем «Золотой бутсы».

Теперь в ближайшие выходные дань уважения футболисту отдадут уже на стадионах по всей стране. Независимо от турнира и дивизиона матчи будут прерваны на 10-й минуте, чтобы аргентинский футбол смог отметить международную карьеру одного из своих величайших игроков.