Цыганык назвал чемпионаты, где Зинченко стоит продолжить карьеру

Дата публикации: 02-09-2026 23:39

Бывшему защитнику «Арсенала» и сборной Украины Александру Зинченко сейчас не стоит рассчитывать на возвращение в английскую Премьер-лигу. Такое мнение высказал журналист Игорь Цыганык, оценивший варианты продолжения карьеры футболиста после серьёзной травмы.

По словам Цыганыка, на данном этапе украинцу важнее получить стабильную игровую практику и постепенно восстановить прежние кондиции. В качестве подходящего направления журналист выделил Нидерланды, где Зинченко, по его мнению, было бы проще вновь набрать форму.

«Я думаю, что об Английской Премьер-лиге после такой травмы ему сейчас нужно забыть. Ему нужна Голландия, там, где игровой футбол. Вот он для него подошёл бы — для того, чтобы просто набрать форму», — заявил Цыганык.

При этом журналист не исключил для 29-летнего футболиста и другие европейские чемпионаты. В частности, одним из вариантов может стать Испания. Италия также способна подойти Зинченко благодаря его игровому интеллекту и способности быстро адаптироваться к тактическим требованиям.

«Возможно, подойдёт Испания, какой-нибудь клуб, но там, где мягче. Бундеслига — нет. Италия — в принципе может быть, потому что он такой умный футболист. Он, в принципе, быстро схватил бы все эти схемы. Однако Александру нужно начинать с чего-то небольшого сейчас», — отметил журналист.

Зинченко в январе перешёл в амстердамский «Аякс», однако закрепиться в составе нидерландской команды не успел. Из-за полученной травмы защитник провёл за клуб лишь два матча. В июле украинец покинул «Аякс» и получил статус свободного агента.

Теперь Зинченко предстоит определиться с новым клубом. По мнению Цыганыка, на первых порах ему стоит сделать выбор в пользу команды и чемпионата, где он сможет регулярно выходить на поле и постепенно возвращаться на прежний уровень.