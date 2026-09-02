«Бавария» разгромила «Оснабрюк» и вышла в 1/16 финала Кубка Германии

Дата публикации: 02-09-2026 23:41

Мюнхенская «Бавария» стала последней командой, пробившейся во второй раунд Кубка Германии сезона-2026/27. В заключительном матче стартовой стадии турнира действующий обладатель трофея на выезде обыграл «Оснабрюк» — 4:1.

Хозяева неожиданно вышли вперёд уже на пятой минуте. Робин Майсснер решился на удар из-за пределов штрафной и застал врасплох Йонаса Урбига. Мюнхенцам потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя и наладить контроль над игрой.

Перелом наступил ближе к перерыву. Сначала Гарри Кейн восстановил равновесие, а затем Том Бишоф отправил второй мяч в ворота «Оснабрюка». Таким образом, к концу первого тайма «Бавария» уже была впереди.

После возобновления игры команда Венсана Компани не стала ограничиваться минимальным преимуществом. Майкл Олисе увеличил разницу в счёте, а затем мюнхенцы получили право на пенальти. К точке подошёл Кейн и не оставил голкиперу шансов, записав на свой счёт второй гол в этой встрече.

Итоговый счёт — 4:1 в пользу «Баварии». Мюнхенский клуб уверенно преодолел первый барьер на пути к очередному трофею и начал защиту Кубка Германии с победы.

Жеребьёвка 1/16 финала турнира состоится 5 сентября. Именно тогда «Бавария» узнает своего следующего соперника.



