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Асенсио грозят санкции «Реала» после езды в нетрезвом виде

Дата публикации: 02-09-2026 23:46

 

Рауль Асенсио столкнулся с возможными санкциями со стороны «Реала» после судебного решения, связанного с нарушением правил дорожного движения. Мадридский клуб начал внутреннее дисциплинарное разбирательство в отношении защитника. Об этом сообщает COPE.

Поводом для расследования стал инцидент, произошедший 16 августа 2026 года на юге Гран-Канарии. Асенсио находился за рулём автомобиля Porsche, когда его остановили сотрудники правоохранительных органов. Проверка показала содержание алкоголя в крови, превышавшее установленный предел в четыре раза.

Разбирательство завершилось наказанием для футболиста. Суд постановил лишить Асенсио водительских прав сроком на восемь месяцев. Кроме того, защитник должен выплатить штраф в размере €14 400.

В мадридском клубе внимательно отнеслись к случившемуся. По информации источника, в «Реале» считают, что поведение Асенсио могло негативно сказаться на репутации команды. Поэтому после внутреннего расследования к уже назначенному судом наказанию могут добавиться дисциплинарные меры со стороны клуба.

При этом ситуация не ставит под сомнение действующий контракт футболиста с мадридцами. Летом 2025 года «Реал» продлил соглашение с Асенсио до 2031 года.

Таким образом, теперь защитнику предстоит дождаться решения самого клуба. Судебные последствия инцидента уже определены, однако «Реал» отдельно оценит поступок игрока с точки зрения внутренних требований и имиджа команды.

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