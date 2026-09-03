Вратарь «Хетафе» Сория установил уникальный рекорд Ла Лиги

Дата публикации: 03-09-2026 20:30

Поражение «Хетафе» от «Осасуны» стало историческим событием для голкипера мадридского клуба Давида Сории. Несмотря на минимальный результат 0:1, 33-летний испанец установил новый рекорд чемпионата страны по продолжительности серии матчей в стартовом составе.

Встреча третьего тура Ла Лиги в Памплоне стала для Сории 193-й подряд в чемпионате. Благодаря этому вратарь «Хетафе» превзошёл достижение Хуана Антонио Ларраньяги, который в своё время провёл 192 матча подряд в стартовом составе «Реала Сосьедад».

Примечательно, что Ларраньяга всю профессиональную карьеру провёл в одной команде. За «Реал Сосьедад» полузащитник выступал с 1980 по 1994 год.

Рекордная серия Сории берёт начало 13 августа 2021 года. С того момента голкипер неизменно выходил на поле в матчах чемпионата Испании и за прошедшие годы не пропустил ни одной встречи.

Для Сории «Хетафе» стал основным клубом карьеры. Голкипер является воспитанником мадридского «Реала», а цвета команды из пригорода столицы защищает с 2018 года. За это время он успел провести 306 матчей и 101 раз завершал игру без пропущенного мяча.

Таким образом, Сория продолжает увеличивать рекордную отметку. Уже после 193-го матча подряд в стартовом составе у голкипера появилась возможность самостоятельно отодвигать достижение всё дальше с каждой новой игрой «Хетафе» в чемпионате Испании.