Фабрегас обошёл конкурентов и стал лучшим тренером сезона в Серии А

Дата публикации: 03-09-2026 20:31

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас получил признание коллег по итальянскому футболу. 39-летнего испанского специалиста назвали лучшим тренером Серии А по итогам сезона-2025/2026. Победителя премии определяли сами футболисты, принявшие участие в голосовании Ассоциации итальянских футболистов (AIC).

Торжественная церемония вручения наград прошла вечером в среду в миланском театре «Ла Скала». Для Фабрегаса эта премия стала признанием работы, благодаря которой «Комо» провёл лучший сезон в своей истории.

Испанец возглавляет команду с 2024 года. В чемпионате Италии сезона-2025/2026 «Комо» набрал 71 очко и завершил турнир на четвёртой позиции. Такой результат позволил клубу впервые в своей истории получить путёвку в Лигу чемпионов.

Награды AIC в других номинациях также достались представителям нескольких ведущих итальянских клубов. Лучшим футболистом сезона стал защитник «Интера» Федерико Димарко, а миланская команда получила приз лучшему клубу.

При этом успех «Комо» был отмечен ещё одной индивидуальной наградой. Лучшим молодым игроком сезона признали полузащитника команды Нико Паса.

Автором самого красивого гола по версии AIC стал футболист «Ювентуса» Франсишку Консейсау.

Таким образом, сразу две индивидуальные награды достались представителям «Комо». Фабрегас был признан лучшим наставником чемпионата, а Пас получил приз лучшему молодому игроку после сезона, в котором команда сенсационно завоевала место в Лиге чемпионов.