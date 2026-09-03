Эчеверри покинул «Манчестер Сити» и перешёл в «Бенфику» на правах аренды

Дата публикации: 03-09-2026 20:33

Аргентинский полузащитник Клаудио Эчеверри следующий сезон проведёт в Португалии. «Манчестер Сити» договорился с «Бенфикой» об аренде 19-летнего футболиста сроком на один сезон. Об этом английский клуб объявил на официальном сайте.

Эчеверри оказался в системе «Манчестер Сити» после соглашения, достигнутого в январе 2024 года. Однако сразу в Англию аргентинец не отправился: после оформления трансфера он продолжал выступать за «Ривер Плейт», а окончательно покинул Буэнос-Айрес ближе к концу следующего года.

Важной частью этого периода стал чемпионат Южной Америки среди игроков до 20 лет. Эчеверри провёл турнир в статусе капитана сборной Аргентины и забил шесть мячей, помогая команде добраться до финала.

Первый матч за основную команду «Сити» аргентинец провёл в финале Кубка Англии 2025 года. Эчеверри появился на поле после перерыва, выйдя на замену. В концовке он получил возможность отличиться и едва не помог манкунианцам сравнять счёт, однако в итоге «Манчестер Сити» уступил «Кристал Пэлас».

Теперь молодому полузащитнику предстоит провести сезон в составе «Бенфики». Для Эчеверри аренда в португальский клуб станет возможностью получить регулярную игровую практику и продолжить развитие уже в европейском футболе.

«Манчестер Сити» при этом сохраняет права на аргентинского футболиста, а его следующий сезон пройдёт в лиссабонской команде.