«Зенит» проявляет интерес к Головину, «Монако» готов отпустить игрока

Дата публикации: 03-09-2026 20:38

«Монако» не исключает расставания с российским полузащитником Александром Головиным, если на игрока поступит предложение в размере €15 млн. Об этом «Чемпионату» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника издания, монегаски не собираются специально искать покупателя для своего капитана и не намерены форсировать его уход. При этом французский клуб готов рассмотреть продажу за обозначенную сумму, если соответствующее предложение будет сделано.

Интерес к 30-летнему футболисту, как утверждает источник, проявляет «Зенит». Петербургский клуб может стать одним из претендентов на Головина, если решит оформить его возвращение в российский чемпионат.

В составе «Монако» российский хавбек выступает с 2018 года. За это время Головин успел провести за команду 270 матчей, в которых забил 40 мячей и сделал 47 результативных передач. До переезда во Францию полузащитник защищал цвета московского ЦСКА.

Нынешнее соглашение россиянина с «Монако» рассчитано до лета 2029 года. Несмотря на длительный срок контракта, французская сторона, согласно информации источника, готова отпустить футболиста за €15 млн.

При этом Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Головина выше суммы возможного трансфера — в €18 млн. Российский полузащитник способен действовать не только в центре поля, но и на левом фланге атаки.

Таким образом, потенциальный переход Головина в «Зенит» будет зависеть прежде всего от готовности петербургского клуба сделать предложение, соответствующее требованиям «Монако». При €15 млн монегаски готовы обсуждать расставание с футболистом, несмотря на действующий до 2029 года контракт.