«Лидс» не смог договориться о трансфере Головина «Монако»

Дата публикации: 03-09-2026 20:40

Российский полузащитник Александр Головин мог продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. «Лидс Юнайтед» предпринимал попытку договориться о переходе 30-летнего футболиста «Монако» вплоть до закрытия трансферного окна. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника издания, сам Головин был заинтересован в таком варианте и соглашался на переезд в Англию. Однако завершить сделку сторонам не удалось по причинам, связанным с действующими финансовыми ограничениями.

Главной проблемой, как утверждает источник, стала организация регулярных выплат футболисту. Английские банки сейчас практически не взаимодействуют с российскими физическими и юридическими лицами, из-за чего обеспечить стабильное перечисление заработной платы россиянину оказалось крайне сложно.

В результате переговоры не привели к трансферу, несмотря на то что «Лидс» продолжал работать над сделкой до самого окончания установленного в АПЛ срока.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. За французский клуб полузащитник провёл 270 матчей, забил 40 голов и отдал 47 результативных передач. До перехода в чемпионат Франции футболист защищал цвета московского ЦСКА.

Действующий контракт российского хавбека с монегасками рассчитан до лета 2029 года. Головин способен играть в центре поля и на левом фланге атаки.

Согласно оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €18 млн. При этом в нынешнее трансферное окно Головин в итоге остался в «Монако», несмотря на предметный интерес со стороны клуба английской Премьер-лиги.