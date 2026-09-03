В «Тоттенхэме» рассказали, чего ждут от Мудрика после перехода из «Челси»

Дата публикации: 03-09-2026 20:42

Переход Михаила Мудрика в «Тоттенхэм» на правах аренды получил высокую оценку со стороны спортивного директора лондонского клуба Йохана Ланге. Представитель руководства команды отметил качества украинского футболиста и рассказал, почему в клубе рассчитывают на его прогресс.

Ланге подчеркнул, что Мудрик обладает характеристиками, которые могут оказаться полезными для команды. По словам спортивного директора, в «Тоттенхэме» рассчитывают не только на вклад 25-летнего полузащитника на поле, но и на его дальнейшее развитие в новой обстановке.

«Мы рады приветствовать Михаила в клубе. Мы считаем, что у него есть качества, которые позволят ему внести реальный вклад в нашу команду, и с нетерпением ждём его развития в нашей среде», — заявил Ланге.

Отдельно спортивный директор выделил настрой футболиста. Ланге признался, что его впечатлили амбиции и решимость Мудрика принять новый вызов. В клубе рассчитывают, что желание украинца добиться успеха и работать над собой поможет ему быстрее адаптироваться к команде.

Теперь Мудрику предстоит работать под руководством Роберто Де Дзерби и его тренерского штаба. Итальянский специалист уже знаком с футболистом по совместной работе в «Шахтёре», что может облегчить процесс адаптации украинца в новой команде.

«Мы окажем Михаилу полную поддержку, пока он осваивается, работает с Роберто и нашим тренерским штабом, а также со своими новыми товарищами по команде. Мы с нетерпением ждём следующего этапа его карьеры», — добавил Ланге.

Таким образом, в «Тоттенхэме» рассматривают аренду Мудрика не просто как краткосрочное усиление состава. В клубе рассчитывают помочь игроку раскрыть свои сильные стороны и получить от него заметный вклад в течение периода пребывания в Лондоне.