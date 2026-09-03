«Пришло время отойти в сторону»: Эдин Джеко завершит выступления за сборную

Дата публикации: 03-09-2026 20:44

Нападающий «Шальке-04» Эдин Джеко объявил, что больше не будет выступать за сборную Боснии и Герцеговины. 40-летний форвард сообщил, что его последней встречей в национальной команде станет матч Лиги наций со Швецией, который состоится 2 октября.

О своём решении Джеко рассказал в социальной сети. Футболист признался, что давно понимал: однажды наступит момент расставания со сборной, однако не ожидал, что сделать это будет настолько эмоционально.

«2 октября, в матче со Швецией, я сыграю свой следующий и последний матч за нашу национальную команду», — написал Джеко.

Форвард отметил, что выступления за Боснию и Герцеговину занимают особое место в его карьере. За национальную команду он выходил на поле 151 раз, впервые сыграв против Турции почти 20 лет назад. По словам футболиста, за это время многое изменилось, но его отношение к сборной осталось прежним.

Одним из главных воспоминаний Джеко стал чемпионат мира 2014 года. Именно тогда Босния и Герцеговина впервые в истории пробилась в финальную часть мундиаля. Нападающий также отдельно вспомнил матч против Уэльса, в котором забил важный гол, и встречу с Италией в Зенице в марте.

Джеко рассказал, что особенно ценил возможность видеть реакцию болельщиков на успехи команды. Празднования соотечественников на улицах городов Боснии и Герцеговины он назвал одним из самых дорогих подарков, которые получил благодаря футболу.

При этом нападающий пока не стал окончательно прощаться с болельщиками. Джеко отметил, что ещё успеет поблагодарить всех людей, сопровождавших его на протяжении международной карьеры.

«Теперь я чувствую, что пришло время отойти в сторону. Если я дожил до 40 лет в составе национальной команды, то это потому, что я действительно отдавал всё, что у меня было. Каждый раз. Всё», — отметил футболист.

Последний матч за сборную Джеко проведёт 2 октября против Швеции. Нападающий рассчитывает завершить международную карьеру на поле, в национальной футболке и вместе с болельщиками, которые поддерживали его на протяжении почти двух десятилетий.