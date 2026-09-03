Ираола оценил решение «Ливерпуля» не продавать Коди Гакпо

Дата публикации: 03-09-2026 20:46

Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника Коди Гакпо, который в последнее трансферное окно мог покинуть мерсисайдскую команду. Ранее интерес к футболисту приписывали «Манчестер Сити» и «Тоттенхэму», однако руководство «Ливерпуля» в итоге решило сохранить игрока.

Ираола отметил, что с самого начала открыто обсуждал с Гакпо ситуацию на трансферном рынке. По словам наставника, футболист прекрасно понимал происходящее и при этом продолжал полноценно работать на тренировках и в контрольных матчах.

«Коди — очень умный игрок. Думаю, наши отношения с ним с самого начала были очень честными. Он очень хорошо проявил себя во всех предсезонных играх и матчах. В первый день он забил, на следующий отдал голевую передачу», — рассказал Ираола.

Тренер также подчеркнул, что Гакпо не выпадал из рабочего процесса несмотря на неопределённость относительно своего будущего. Ираола регулярно поддерживал связь с полузащитником и считает, что футболист подошёл к началу сезона в хорошем состоянии.

По мнению специалиста, сейчас 27-летний игрок находится в оптимальной физической и психологической форме. Именно поэтому Ираола рассчитывает, что Гакпо продолжит демонстрировать тот же уровень и в официальных встречах.

«Он всегда был в курсе ситуации на трансферном рынке. Мы постоянно общались друг с другом. Он очень хорошо тренировался, и я надеюсь, что мы сможем сохранить его на том же уровне. Уверен, так и будет. Думаю, сейчас он в хорошей физической и психологической форме, и я очень рад, что Коди останется с нами, потому что для меня он очень ценный игрок», — отметил главный тренер.

Таким образом, несмотря на интерес со стороны других английских клубов, Гакпо продолжит карьеру в «Ливерпуле». Ираола рассчитывает использовать полузащитника в нынешнем сезоне и считает его важной частью команды.