Карло Анчелотти встретился с Моуринью на базе «Реала»

Дата публикации: 03-09-2026 20:48

Карло Анчелотти вновь побывал в расположении мадридского «Реала». Нынешний главный тренер сборной Бразилии посетил тренировочную базу клуба в Вальдебебасе, где встретился с футболистами и новым наставником команды Жозе Моуринью. Об этом сообщила пресс-служба мадридцев.

Анчелотти приехал в «Реал Мадрид Сити» перед началом тренировочного занятия. Бывший главный тренер испанского клуба поприветствовал Моуринью и игроков команды, после чего посетил тренировку.

Для Анчелотти это стало возвращением в хорошо знакомую обстановку. Итальянец ранее дважды возглавлял «Реал», а последним этапом его работы в Мадриде стал период до назначения нового специалиста. Сейчас тренер продолжает карьеру на уровне национальных сборных и руководит командой Бразилии.

С июня 2026 года мадридским клубом вновь управляет Жозе Моуринью. Португальский специалист уже имеет опыт работы в «Реале»: впервые он возглавил команду в 2010 году и оставался на посту до 2013-го.

За этот период Моуринью привёл мадридцев к победе в чемпионате Испании в сезоне-2011/2012. Кроме того, при португальце «Реал» завоевал Кубок Испании в сезоне-2010/2011 и Суперкубок страны в 2012 году.

Теперь Моуринью и Анчелотти встретились уже в совершенно иных ролях: один продолжает руководить «Реалом», а второй готовит сборную Бразилии к своим следующим матчам. Сам мадридский клуб отметил визит бывшего тренера на своей официальной площадке.