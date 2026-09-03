Захарян рискует покинуть «Реал Сосьедад» из-за нехватки игрового времени

Дата публикации: 03-09-2026 20:50

Российский полузащитник Арсен Захарян может покинуть «Реал Сосьедад», если ситуация с игровой практикой не изменится. О положении 23-летнего футболиста в испанской команде рассказал редактор «Доности Спорт» из Сан-Себастьяна Джованни Батиста в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

По мнению журналиста, руководство клуба уже не настолько уверено в перспективах российского игрока, как раньше. Захарян получал возможности проявить себя, однако пока не сумел полностью подтвердить ожидания, связанные с его переходом.

«Мне кажется, да, в спортивном руководстве есть ощущение, что ему дали несколько шансов, но он так и не раскрыл свой потенциал до конца», — сказал Батиста.

При этом в «Реале Сосьедад» по-прежнему понимают ценность полузащитника и не собираются расставаться с ним на любых условиях. Однако внутри клуба, как отмечает журналист, присутствует определённое разочарование развитием ситуации.

Возможный уход Захаряна уже рассматривается. При этом для баскского клуба наиболее предпочтительным сценарием может стать продолжение карьеры россиянина в Испании. В «Реале Сосьедад» хотели бы, чтобы футболист получил стабильную игровую практику в Ла Лиге или чемпионате сопоставимого уровня.

Такой вариант позволил бы Захаряну регулярно выходить на поле и сохранить возможность выступать на привычном для него уровне соревнований. В клубе рассчитывают, что постоянная практика поможет полузащитнику вновь проявить свои сильные стороны.

Главной причиной сложностей российского футболиста Батиста считает конкуренцию. На позиции, где способен действовать Захарян, в составе «Реала Сосьедад» достаточно претендентов, из-за чего россиянину трудно получить необходимое количество игрового времени.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Захарян провёл только один матч. Таким образом, уже на старте чемпионата проблема отсутствия стабильной практики для 23-летнего полузащитника остаётся актуальной.