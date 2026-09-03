Ираола признался, что расстроен стартом «Ливерпуля» в АПЛ

Дата публикации: 03-09-2026 20:54

Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола признался, что не удовлетворён результатами команды в первых турах английской Премьер-лиги. Мерсисайдцы начали чемпионат с двух ничьих и пока не одержали ни одной победы.

Наставник отметил, что отсутствие выигранных матчей неизбежно вызывает разочарование. При этом он не считает, что по двум встречам можно делать серьёзные выводы о сезоне. Следующую возможность взять три очка «Ливерпуль» получит в игре с «Ипсвичем».

«Да, безусловно. Когда не выигрываешь, испытываешь разочарование. Это часть работы. Думаю, это всего две встречи, но я хочу победить. Мне нужно победить, и завтра мы будем играть с этой целью», — сказал Ираола.

Отдельно специалист рассказал о непростом периоде, который команда переживала во время трансферного окна. По словам тренера, первые две недели сезона оказались для него особенно сложными из-за постоянной неопределённости, связанной с возможными переходами футболистов и ситуациями вокруг состава.

Сейчас Ираола чувствует себя значительно спокойнее. Закрытие трансферного окна, по его словам, позволит окончательно понять, каким будет «Ливерпуль» в нынешнем сезоне и на каких футболистов команда сможет рассчитывать.

«Эти две игровые недели для меня, пожалуй, самые сложные с точки зрения трансферного окна, сложных ситуаций, всё как в виртуальном пространстве. Сейчас, честно говоря, я чувствую себя гораздо комфортнее. После закрытия трансферного окна мы будем знать, кто мы есть», — отметил тренер.

Ираола подчеркнул, что в распоряжении команды находится немало талантливых игроков. Теперь от футболистов требуется подтвердить свой потенциал непосредственно в матчах и начать исправлять положение уже в ближайшей встрече.

«Думаю, у нас много талантливых игроков в этом составе, и теперь нам нужно показать себя. Мы должны делать свою работу и должны начать с завтрашнего дня», — добавил Ираола.

Следующим соперником «Ливерпуля» станет «Ипсвич». Именно в этой игре команда попытается прервать серию из двух ничьих и одержать первую победу в новом сезоне Премьер-лиги.