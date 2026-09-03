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Моуринью напомнил Асенсио о статусе игрока «Реала» после инцидента с вождением в нетрезвом виде

Дата публикации: 03-09-2026 20:56

 

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью впервые подробно высказался о ситуации вокруг защитника Рауля Асенсио, который ранее получил наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Португальский специалист дал понять, что не намерен игнорировать подобные истории, поскольку они затрагивают репутацию мадридского клуба. Слова тренера приводит AS.

Моуринью рассказал, что обсуждал с Асенсио обстоятельства его прошлого, однако после своего назначения решил не вмешиваться в дела футболиста, которые непосредственно не относятся к работе команды.

При этом отношение тренера к Асенсио как к профессионалу внутри клуба остаётся положительным. По словам Моуринью, защитник демонстрирует высокий уровень самоотдачи на тренировках и особенно серьёзно относится к восстановлению после травмы.

«В команде он является образцовым профессионалом. Когда он был здоров, никто не тренировался больше и лучше, чем он. Сейчас, когда Асенсио травмирован уже несколько недель, он приходит первым и уходит последним», — заявил Моуринью.

Наставник отметил, что футболист продолжает усердно работать над возвращением на поле. Однако при этом Моуринью считает, что профессиональный статус игрока «Реала» распространяется далеко за пределы тренировочной базы и матчей.

«Игрок «Реала» — это игрок «Реала» 24 часа в сутки, семь дней в неделю и 12 месяцев в году. Всё, что ты делаешь вне своей профессиональной сферы, остаётся с «Реалом», — подчеркнул португалец.

Именно поэтому поступок Асенсио вызывает у главного тренера недовольство. Моуринью считает, что подобные действия способны отразиться на имидже клуба, который, по его мнению, должен оставаться неприкосновенным.

«Это наносит ущерб престижу клуба, который неприкосновенен. Из-за этого я не счастлив. Ошибки совершают все, но накопленные ошибки — это другое дело», — добавил Моуринью.

Таким образом, несмотря на высокую оценку работы Асенсио внутри команды, тренер дал понять, что не отделяет личное поведение футболиста от ответственности, которую тот несёт как игрок мадридского «Реала».

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