Семак призвал болельщиков заполнить трибуны на игре «Зенита» с ЦСКА

Дата публикации: 03-09-2026 21:00

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии Педро и Вендела перед матчем 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Команды встретятся в субботу, 5 сентября.

Участие Педро в предстоящей игре пока остаётся под вопросом. Семак рассчитывает, что футболист успеет восстановиться и получит возможность выйти на поле против армейцев.

«По Педро: надеюсь, что он сможет принять участие», — сказал главный тренер петербургской команды.

Ситуация с Венделом выглядит иначе. Бразильский полузащитник продолжает восстановление, однако к матчу с ЦСКА готов не будет. Таким образом, рассчитывать на его появление в составе в ближайшей встрече Семак не может.

«По Венделу: здесь скорее нет, он потихоньку восстанавливается, но к этой игре не будет готов», — отметил специалист.

Отдельно наставник «Зенита» остановился на значении предстоящего матча и роли болельщиков. Семак назвал ЦСКА одним из лидеров российского футбола и напомнил о многочисленных успехах армейского клуба.

По мнению тренера, встречи с такими соперниками традиционно вызывают большой интерес, поэтому поддержка с трибун может стать дополнительным фактором для петербургской команды.

«Очень хочется увидеть заполненные трибуны. Они помогают нашей команде демонстрировать свои лучшие качества, добавляют эмоций, которые необходимы игрокам, когда они выходят на футбольное поле в таких сложных матчах», — подчеркнул Семак.

Главный тренер также призвал болельщиков прийти на стадион и поддержать команду. Матч «Зенита» с ЦСКА состоится 5 сентября в рамках 7-го тура чемпионата России.