Анчелотти рассказал, чего ждёт от «Реала» в сезоне при Моуринью

Дата публикации: 03-09-2026 21:04

Бывший главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от команды, которую летом возглавил Жозе Моуринью. Итальянец положительно оценил старт мадридцев и считает, что у нынешнего состава есть хорошие перспективы в сезоне.

После трёх туров чемпионата Испании «Реал» не потерял ни одного очка. Мадридская команда набрала девять баллов и занимает второе место в таблице Ла Лиги.

Анчелотти отметил, что начало работы Моуринью не было идеальным. Однако, по мнению итальянского специалиста, уже во втором матче команда выглядела заметно увереннее, а встреча с «Реалом Сосьедад» стала особенно показательным примером прогресса.

«Я считаю, что команда действительно хороша. Думаю, в первом матче он столкнулся с некоторыми трудностями, но мало-помалу игра команды улучшилась во второй встрече, и они показали отличную игру с «Реалом Сосьедад», — сказал Анчелотти.

При этом бывший наставник мадридцев считает, что настоящая проверка для команды ещё впереди. В ближайшее время «Реалу» предстоит проводить более важные матчи чемпионата Испании, а также начинать выступление в Лиге чемпионов.

Анчелотти отдельно отметил работу клуба на трансферном рынке. По его мнению, новые футболисты уже способны усилить мадридскую команду, а их вклад станет ещё более заметным по ходу сезона.

«Сейчас начинаются важные матчи чемпионата и Лига чемпионов. Думаю, что команда отлично подготовлена благодаря новым подписаниям, которые многое добавили и многое дадут», — отметил итальянец.

Анчелотти также выразил уверенность, что «Реал» способен провести успешный сезон под руководством Моуринью.

«Верю, что это будет отличный сезон для «Реала», — приводит слова специалиста Madrid Universal на странице в социальной сети X.