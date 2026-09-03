Мартинелли покинул «Арсенал» и подписал контракт с «Аль-Хилялем»

Дата публикации: 03-09-2026 21:06

Габриэл Мартинелли официально сменил клуб. 25-летний бразильский вингер завершил выступления за «Арсенал» и продолжит карьеру в Саудовской Аравии. О переходе футболиста объявил «Аль-Хиляль» на официальном сайте.

Стороны заключили долгосрочное соглашение. Контракт Мартинелли с новым клубом рассчитан на четыре сезона и будет действовать до лета 2030 года.

В Лондоне бразилец провёл шесть сезонов. Мартинелли перебрался в «Арсенал» летом 2019 года и за это время стал одним из основных игроков команды. Особенно насыщенным для него получился минувший сезон: футболист принял участие в 53 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и семь раз ассистировал партнёрам.

Переезд в Саудовскую Аравию при этом может стать одним из самых значимых трансферов в истории «Арсенала» с точки зрения суммы сделки. Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» готов заплатить за Мартинелли €70 млн.

Если эта информация соответствует итоговым условиям соглашения, продажа бразильца станет рекордной для лондонского клуба. Таким образом, «Арсенал» не только расстаётся с футболистом, выступавшим за команду с 2019 года, но и получает возможность существенно пополнить трансферный бюджет.

Теперь Мартинелли предстоит продолжить карьеру в «Аль-Хиляле», где его контракт рассчитан до лета 2030 года. Для бразильского вингера переход станет первым опытом выступлений в чемпионате Саудовской Аравии после нескольких сезонов в английской Премьер-лиге.