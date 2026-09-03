Андрей Шевченко дал совет игрокам, которые перестали выходить в стартовом составе

Дата публикации: 03-09-2026 21:09

Президент УАФ и легендарный украинский футболист Андрей Шевченко поделился мнением о том, как молодым игрокам следует поступать в ситуации, когда тренер перестаёт выпускать их в стартовом составе.

По словам Шевченко, прежде чем задумываться о смене клуба, футболисту необходимо понять причину своего положения в команде. Важно выяснить, связано ли отсутствие игровой практики с конкуренцией, требованиями тренера или другими обстоятельствами.

«Нужно выяснить, по какой причине он не играет», — отметил Шевченко.

При этом бывший нападающий считает, что постоянное пребывание в запасе не должно становиться нормой для молодого игрока. Если футболист объективно не получает возможности регулярно выходить на поле, ему стоит рассмотреть вариант с переходом в другую команду.

«Если места нет, то ему нужно сменить команду и искать место, где он будет играть и набираться уверенности», — заявил президент УАФ.

Таким образом, Шевченко предлагает молодым футболистам в первую очередь разобраться в ситуации, а уже после принимать решение о будущем. По его мнению, регулярная игровая практика особенно важна на этапе становления карьеры, поскольку позволяет игроку приобретать уверенность и продолжать прогрессировать.

Ранее Шевченко также рассказывал о планах создать масштабный проект для украинского футбола — центр развития национальных сборных. Предполагается, что инициатива должна стать одним из крупных элементов инфраструктуры для дальнейшего развития украинского футбола.