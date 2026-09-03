Реал Сосьедад – Сельта: Прогноз на матч чемпионата Испании 3 сентября

Дата публикации: 03-09-2026 21:11

3 сентября на стадионе Реале Арена состоится интереснейшее противостояние в рамках 6-го тура чемпионата Испании по футболу, где Реал Сосьедад примет у себя дома Сельту. Болельщики обеих команд с нетерпением ожидают этого матча, ведь оба коллектива стремятся прервать неудачные серии и набрать важные очки для турнирной таблицы Примеры.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени - это поздний и атмосферный вечерний матч, который наверняка подарит много эмоций любителям испанского футбола.

Реал Сосьедад

За последние годы Реал Сосьедад сумел сделать громкое имя на внутренней и европейской арене. При Иманоле Альгуасиле команда добилась ярких успехов, выиграв Кубок Испании, а также получила право сыграть в плей-офф Лиги чемпионов. Однако, после взлета последовал спад, длившийся пару сезонов. Когда у руля оказался Матараццо, начались долгожданные перемены: удалось вновь завоевать Кубок Короля, а в Ла Лиге команда закрепилась в середине турнирной таблицы, показывая сбалансированную игру как в обороне, так и в атаке.

Правда, начало нового сезона нельзя назвать удачным для басков. Уже в первом туре на своем поле уступили Бетису, не забив ни одного мяча в ответ на результативную атаку соперника. Во втором матче пришлось столкнуться с гегемоном - мадридским Реалом. Столичный клуб доказал свой класс, забив в ворота Сосьедада четыре безответных гола, и лишь на финише встречи хозяевам удалось забить гол престижа. Тем не менее, в третьем туре команда сумела реабилитироваться, обыграв на родном стадионе Эспаньол со счетом 2-1. В этой встрече особое внимание стоит уделить Ойарсабалю — он оба раза ассистировал партнерам, продемонстрировав свою растущую форму и значимость для коллектива.

Сельта

Сельта-де-Виго на протяжении последних лет балансировала между вылетом и борьбой за выживание, но с приходом тренера Хиральдеса ситуация постепенно начала меняться к лучшему. Новый главный тренер сначала стал настоящим "пожарником", удержав клуб в элите испанского футбола, а затем два сезона подряд завершал кампании в верхней части таблицы. Особенно удачной выдалась прошлая весна — команда набрала 54 очка и завершила сезон на шестой позиции, что позволило вдобавок приложить усилия и в Лиге Европы, где Сельта дошла до четвертьфинала, обойдя ряд именитых соперников.

Однако текущий сезон пока складывается непросто. В первой игре на выезде против Валенсии Аспас и его партнеры не смогли отличиться, матч завершился нулевой ничьей. Затем Сельта уступила дома скромной Осасуне со счетом 1-2, чем неприятно удивила своих фанатов. В третьем туре соперником стал еще один коллектив, неудачно начинавший новый чемпионат — Атлетик. И вновь домашние стены не помогли: вигоцы проиграли без шансов со счетом 0-2. За три первых матча Сельта смогла набрать лишь одно очко, и срочно нуждается в перезагрузке игры.

Статистика личных встреч

История противостояний между клубами достаточно насыщена и интересна. Два сезона назад именно Сельта сумела выиграть оба матча у Реала Сосьедада. Но уже в прошлом розыгрыше Примеры перевес был на стороне басков: Сельта взяла всего одно очко — сыграв вничью на своем поле и уступив в Сан-Себастьяне.

Прогноз

Если исходить из последних результатов и фактора своего поля, букмекеры ставят на успех хозяев Реала Арены. Сосьедад действительно начал возвращать уверенность и демонстрировать слаженную игру, а Сельта пока выглядит поисковым коллективом, которому требуется время на перестройку. Поэтому логичной кажется ставка на победу Реал Сосьедада в этом матче — коэффициент на успех хозяев составляет 2,04. Однако подвох всегда возможен - Сельта умеет удивлять, особенно когда ее недооценивают.