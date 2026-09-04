Модрич уверен, что Роналду забьёт 1000 голов в официальных матчах

Дата публикации: 04-09-2026 10:21

Полузащитник «Милана» Лука Модрич не сомневается, что нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сможет достичь отметки в 1000 голов в официальных матчах. Хорват высоко оценил физическую готовность, характер и отношение португальца к футболу.

До исторического достижения Роналду осталось забить 22 мяча. Если форвард доберётся до этой отметки, он станет первым футболистом в истории, которому покорится 1000 голов на официальном уровне.

Модрич считает, что сомневаться в способности Роналду решить такую задачу не приходится. По мнению хорвата, португалец продолжает показывать тот уровень самоотдачи, который позволял ему на протяжении многих лет оставаться одним из самых результативных игроков мирового футбола.

«Криштиану невероятен, он феномен, монстр, и я не сомневаюсь, что он достигнет этой отметки. Всё, что он сделал, что он продолжает делать, и то, как он выступает, выкладываясь полностью в каждом матче, достойно восхищения», — сказал Модрич.

Хорват отметил, что у Роналду остаётся достаточно времени для достижения цели. При этом Модрич не берётся предполагать, когда именно 41-летний форвард решит завершить карьеру.

«У него впереди как минимум год, и, как я уже сказал, он обязательно достигнет этой отметки. Это невероятно. Я не знаю, как долго он ещё захочет продолжать играть, но он будет продолжать забивать, даже если захочет играть до 50 лет», — заявил полузащитник.

Модрич отдельно выделил психологические качества Роналду. По его мнению, именно сочетание уверенности в собственных силах, характера и исключительной результативности позволило португальцу сохранять высочайшую планку на протяжении столь продолжительной карьеры.

«Его способность забивать голы и особенно его характер, вера и уверенность в себе просто поражают», — приводит слова Модрича AS.