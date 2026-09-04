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Московское «Динамо» уверенно обыграло «Ахмат» в третьем туре Кубка России

Дата публикации: 04-09-2026 10:24

 

Московское «Динамо» одержало крупную победу над грозненским «Ахматом» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. Встреча на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» завершилась со счётом 3:0.

Команды провели первый тайм достаточно осторожно, однако перед самым перерывом хозяевам удалось открыть счёт. На 43-й минуте Иван Сергеев воспользовался моментом и отправил мяч в ворота грозненской команды.

После перерыва преимущество бело-голубых стало более весомым. На 53-й минуте Ярослав Гладышев увеличил разницу до двух мячей. При этом ни Гладышев, ни Константин Тюкавин не вышли в стартовом составе — оба футболиста появились на поле уже по ходу встречи.

Заключительный гол московская команда забила на 80-й минуте. Тюкавин также отметился результативным действием после выхода на замену и довёл преимущество «Динамо» до трёх мячей. Итоговый счёт — 3:0 в пользу хозяев.

Главным арбитром матча был Сергей Чебан из Москвы.

После трёх туров «Динамо» имеет в активе шесть очков и занимает второе место в группе D. Лидирует «Краснодар», который опережает московскую команду на два очка.

«Ахмат» с тремя набранными баллами располагается на третьей позиции. Последним в квартете идёт «Факел», в активе которого одно очко.

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