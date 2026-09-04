«Сельта» и «Реал Сосьедад» разошлись миром без голов

Дата публикации: 04-09-2026 10:26

«Реал Сосьедад» и «Сельта» не смогли выявить победителя в матче 6-го тура испанской Ла Лиги. Встреча состоялась на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне и завершилась без забитых мячей — 0:0.

Несмотря на попытки обеих команд изменить счёт, зрители так и не дождались голов. За 90 минут игры ни «Реал Сосьедад», ни «Сельта» не сумели реализовать свои моменты, поэтому соперники заработали по одному очку.

Российский полузащитник Арсен Захарян попал в заявку хозяев на эту встречу, однако главный тренер команды не выпустил его на поле. Футболист начал матч на скамейке запасных и провёл всю игру вне поля.

По имеющейся информации, после четырёх матчей чемпионата Испании «Сельта» имеет два очка и располагается на 16-й позиции в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» набрал четыре очка и занимает 11-е место.

Следующие матчи команды проведут 7 сентября. «Сельте» предстоит выездная встреча с «Хетафе», тогда как «Реал Сосьедад» сыграет дома против «Эльче».