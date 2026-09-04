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Талиска покинул «Фенербахче», несмотря на действующий контракт до 2028 года

Дата публикации: 04-09-2026 10:27

 

Бразильский полузащитник Андерсон Талиска больше не является игроком «Фенербахче». Стамбульский клуб официально сообщил о прекращении сотрудничества с 32-летним футболистом. Стороны договорились расторгнуть соглашение по взаимному согласию.

Талиска присоединился к «Фенербахче» в январе 2025 года. До переезда в Турцию атакующий хавбек представлял саудовский «Аль-Наср», где успел поиграть вместе с Криштиану Роналду.

В составе стамбульской команды бразилец провёл полтора года. Особенно результативным для Талиски стал минувший сезон. Во всех турнирах он принял участие в 45 встречах, забил 27 мячей и записал на свой счёт пять результативных передач.

При этом сотрудничество футболиста с «Фенербахче» изначально должно было продолжаться значительно дольше. В феврале текущего года клуб продлил соглашение с Талиской, после чего его контракт был рассчитан до лета 2028 года.

Несмотря на это, стороны приняли решение прекратить действие договора досрочно. Таким образом, 32-летний бразилец получил возможность искать новый клуб уже в статусе свободного агента.

За время выступлений в Стамбуле Талиска успел стать одним из наиболее результативных футболистов команды. Теперь его период в «Фенербахче» завершён, а клубу предстоит компенсировать уход игрока, который в прошлом сезоне забил 27 голов во всех турнирах.

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